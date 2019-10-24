РИАМО - 24 окт. Во второй день VI Международного агропромышленного молочного форума, 27 ноября, состоится public talk на тему «Экспорт vs реэкспорт: сложный выбор для России», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Эксперты рассмотрят современные правовые нормы осуществления экспортной деятельности на различных рынках, обсудят международный опыт в этом направлении, а также преимущества, риски и основные правила реэкспорта.

«Уверен, что на площадке форума удастся определить основные сложности, которые стоят перед российскими экспортерами, и наметить возможные пути их решения. Правительство Подмосковья, со своей стороны, сделает все возможное, чтобы помочь производителям. Наша цель – уже в следующем году поставить за рубеж сельскохозяйственную продукцию на 1 миллиард долларов», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Подробно тема экспорта российской молочной продукции будет обсуждаться на VI Международном агропромышленном молочном форуме, который пройдет 26-27 ноября 2019 года в доме правительства Московской области.

Форум соберет на своей площадке всех ведущих игроков молочного рынка, представителей органов власти, экспертов и предпринимателей из России и зарубежных стран.