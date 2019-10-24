РИАМО - 24 окт. Строительство общеобразовательной школы на 1,1 тысячи мест в пятом микрорайоне Дмитрова планируют завершить в 2021 году, в настоящее время завершается проектирование, строительные работы должны стартовать в начале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Согласно техническому заданию, на Профессиональной улице будет построено современное учебное здание. В нем появятся все необходимые кабинеты и помещения для организации учебной и внеурочной деятельности, пищеблок со столовой, библиотека, спортивный и актовый залы», - говорится в сообщении.

Прилегающая к школе территория будет благоустроена. В частности, предусмотрено устройство игровых и спортивных площадок, создание зон отдыха.

Новая школа будет оборудована с учетом доступности для маломобильных групп граждан.

«При проектировании особое внимание уделено вопросам безопасности и комфортности пребывания детей в учебном заведении», - подчеркнул министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Проектирование и строительство школы предусмотрено областной госпрограммой «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств.