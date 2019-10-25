РИАМО - 25 окт. В пятницу с 13:00 до 14:00 на площади перед учебным корпусом физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова пройдет закладка памятной плиты в честь 60-летия движения студенческих отрядов, сообщается на сайте Российских студенческих отрядов.

Планирует принять участие в знаковом мероприятии ректор МГУ Виктор Садовничий.

В 15:00 на Воробьевых горах возле главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова будет зафиксирован рекорд России по наибольшему количеству людей, поющих одновременно под гитары. Более 2 тысяч молодых людей споют под гитары знаменитые песни студенческих отрядов.

После состоится массовый танцевальный флешмоб под руководством знаменитых спортсменов, на котором участники выстроятся в карту России. Принять участие смогут не только студотряды, но и гости, и жители Москвы.

Как уточняется в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы, из-за мероприятия перекроют участок улицы Колмогорова от микрорайона Ленинские Горы, дом №1, строение 2, до улицы Лебедева с 10:00 до 14:00.