РИАМО - 24 окт. В течение трех лет в столице планируют отремонтировать 135 поликлиник по программе «Московский стандарт +», ремонт первых 50 учреждений запланирован на 2020 год, сообщила глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

«Московский стандарт +» – это абсолютно новый подход. Я думаю, что москвичи его оценят, потому что тут уже новое планировочное решение, когда помещения учреждений будут рассматриваться для комфорта как пациентов, так и медицинских работников. Допустим, все необходимые кабинеты, которые сегодня востребованы и нужны, они, конечно, по возможности будут располагаться на первых этажах зданий», - сказала Картавцева в эфире телеканала «Москва 24».

Она добавила, что кабинеты специалистов будут располагаться так, чтобы рядом находились кабинеты для диагностики с различным медицинским оборудованием. Это позволит пациенту делать все необходимые процедуры в одном здании.

Картавцева также отметила, что большой упор делается на специалистов. В каждой районной поликлинике будут принимать восемь необходимых специалистов, среди которых кардиолог, невролог, эндокринолог, хирург, офтальмолог, лор и врач общей практики. В центральных учреждениях будут работать еще пять узких специалистов.

«Говоря о проекте «Московский стандарт +» и о тех изменениях, которые будут в поликлиниках и затронут 135 поликлиник: в течение трех лет они должны быть отремонтированы именно в этом стандарте, о котором мы говорили. Первые 50 уже запланированы на 2020 год», - уточнила Картавцева.