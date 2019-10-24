РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 окт. Руководство межрайонной ИФНС России №5 по Московской области ответит на вопросы по имущественным налогам физических лиц и по налогу на профессиональный доход жителей Подольска 25 октября по телефону, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«25 октября с 11:00 до 13:00 налогоплательщики, состоящие на налоговом учете в межрайонной ИФНС России №5 по Московской области, могут позвонить по телефону заместителю начальника инспекции 8 (496) 763-47-95 и задать вопросы по имущественным налогам физических лиц и по налогу на профессиональный доход, введенному на территории региона с 1 января 2019 года», - говорится в сообщении.

В этот же период налогоплательщики могут позвонить в управление ФНС России по Московской области по телефону 8 (495) 536-13-34 и задать вопросы заместителям руководителя управления.

В остальное время задать вопросы специалистам налоговой службы можно по телефону горячей линии: 8-800-222-22-22.