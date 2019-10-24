РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 окт. Представитель уличного комитета поселка Томилино городского округа Люберцы пожаловалась начальнику территориального управления «Томилино-Октябрьский» Геннадию Мушанову на то, что большегрузый транспорт ночью ездит через поселок Чкалово, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В территориальном управлении «Томилино-Октябрьский» состоялась встреча представителей администрации Люберец, представителей уличных комитетов и Мушанова. Один из представителей уличного комитета сообщила о том, что участок дороги от Лыткаринской развязки до улицы Первомайской в плохом состоянии. Она отметила, что из-за этого большегрузы ночью объезжают данный участок через поселок.

«Этот участок обслуживает «Мосавтодор», здесь уже стесняться не надо, давайте составлять обращение. Выходим и решаем эту проблему», - сказал Мушанов.