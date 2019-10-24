РИАМО – 24 окт. В подмосковном Королеве скончался композитор, один из создателей советских ТВ-передач «Голубой огонек» и «Утренняя почта» Константин Титар, сообщает «Московский комсомолец».

«80-летний Константин Константинович скончался 23 октября в Королеве, в своем частном доме, где после выхода на пенсию он открыл звукозаписывающую студию. Она стала для мужчины отдушиной, там он продолжал писать музыку для детских спектаклей и местного театра», - отмечает издание.

Тело композитора обнаружила поэтесса, с которой Титар планировал записывать новый диск. Родственники покойного рассказали, что в последнюю неделю жизни пожилой мужчина жаловался на боли в сердце.

После смерти композитора его коллега высказала опасение, что музыкальная студия теперь закроется, хотя Титар вложил в свое дело много сил и средств.

Константин Титар окончил музыкальную академию имени Гнесиных. Работал музыкальным редактором на Центральном телевидении СССР, принимал участие в создании передач «Голубой огонек», «Утренняя почта», «Вечерние мелодии». Также руководил Государственным эстрадным оркестром РСФСР.