РИАМО - 24 окт. Более 50 миллиардов рублей заложили в проекте нового трехлетнего бюджета Москвы на обновление оборудования в медицинских учреждениях, сообщила в четверг председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

Ранее комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья поддержала проект бюджета города Москвы на 2020-2022 годы.

«В бюджете заложено более 51 миллиарда рублей для того, чтобы обновить парк медицинского оборудования. Сегодня в медицинских учреждениях и особенно в поликлиниках будет полная цифровизация оборудования - все аналоговое оборудование будет заменено на цифровое», - сказала Картавцева в эфире телеканала «Москва 24».

По ее словам, цифровое оборудование позволит быстро сохранять информацию и передавать ее пациентам.

Ранее руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил, что в ближайшие три года в 135 столичных поликлиниках проведут капитальный ремонт, на эти цели планируют направить 40 миллиардов рублей.