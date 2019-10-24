РИАМО - 24 окт. Три спецмашины для транспортирования смешанного мусора и один мусоровоз для раздельного сбора отходов пополнили парк регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск», говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

«Теперь на маршруты восьми муниципальных образований Воскресенского кластера, а именно Люберец, Жуковского, Раменского округа, Воскресенска, Егорьевска, Бронниц, Шатуры и Рошаля ежедневно выходят 188 единиц спецтехники», — говорится в сообщении.

С начала деятельности регоператора для своевременного и качественного вывоза отходов приобретено более 65 единиц современной спецтехники, в том числе низкооборотная двухвальная дробилка немецкого производства от компании Husmann. Дробилка перерабатывает не только твердые коммунальные отходы, но и крупногабаритный мусор, ковры, матрасы, строительный мусор от текущих ремонтных работ. Такая технология позволяет в десятки раз сократить объем размещения отходов, а при дроблении древесины – утилизировать отходы в компост.