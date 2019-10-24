РИАМО - 24 окт. Сотрудниками филиала ГУП МО «КС МО» «Ногинский водоканал» проведена работа по устранению утечек, на которые пожаловались местные жители, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ранее поступила информация об аварийных ситуациях по нескольким адресам — по улицам Текстилей и Краснослободской, в микрорайоне Фабрики, деревне Большое Буньково и поселке Затишье.

«В ходе проведения обследования и проверки специалисты выяснили, что причинами технологических нарушений стали утечки на сетях водоснабжения и в водопроводном колодце», - говорится в сообщении.

Специалистами, устранявшими утечки, установлены патрубки ПФРК, фланцевые муфты, трубы и хомуты. На данный момент все утечки успешно устранены.