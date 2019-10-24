РИАМО - 24 окт. В Ленинском городском округе в рамках проекта «Восточное Бутово» ввели в эксплуатацию детский сад на 140 мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В микрорайоне уже работают детский сад для 340 малышей и современная школа с медиатекой, тремя спортивными залами, актовым залом с местами для маломобильных граждан, стадионом с искусственным газоном. Школа на 1375 учеников, открывшаяся в сентябре этого года, стала самым большим общеобразовательным учреждением Ленинского округа Московской области», − сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Всего в проект «Восточное Бутово» входят 56 жилых корпусов, расположенных в северной и южной частях микрорайона, а также объекты социальной инфраструктуры и паркинги.

В северной части планируется строительство пяти детских садов общей вместимостью 1250 мест, общеобразовательной школы на 1,5 тысячи мест и поликлиники на 100 посещений в смену.

В южной части микрорайона Восточное Бутово планируется строительство трех детских садов на 850 мест, а также двух общеобразовательных школ на 1375 и 1150 мест.