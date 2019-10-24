РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 окт. Примерно 174 миллиона рублей долгов в сфере ЖКХ взыскали судебные приставы с граждан и управляющих компаний в подмосковном Красногорске с начала текущего года, сообщила представитель Красногорского отдела ФССП.

В администрации Красногорска в четверг провели еженедельное совещание, посвященное долгам в сфере ЖКХ. В заседании приняли участие представители блока ЖКХ администрации муниципалитета, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, Рузского регоператора, МособлЕИРЦ, ФССП, прокуратуры и Госжилинспекции.

«С начала 2019 года окончены 1838 производств на 174 миллиона рублей по долгам в сфере ЖКХ. Еще 117 производств на 11 миллионов 152 тысячи рублей – по долгам за теплоэнергоресурсы», – сказала представитель ведомства.

Она добавила, что в настоящее время в исполнении службы судебных приставов Красногорска находятся 130 производств на сумму 12 миллионов 648 тысяч рублей по топливно-энергетическому комплексу. По коммунальным платежам – 2044 производства на 180 миллионов рублей.