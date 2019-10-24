РИАМО - 24 окт. В сурдологический кабинет Московского областного детского консультативно-диагностического центра (КДЦ) поступило пять новых аппаратов для диагностики нарушений слуха и речи у детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Новое оборудование позволяет проводить диагностику органов слуха в соответствии с мировыми стандартами. Аппараты обладают отличными техническими характеристиками, благодаря чему специалисты могут проводить исследования всего за несколько минут, причем не только в состоянии бодрствования, но и во время сна, это необходимо для маленьких и неконтактных детей», - рассказала главный врач Нисо Одинаева.

Новое оборудование является высокоточным, благодаря чему можно поставить точный диагноз и назначить верное лечение в самых тяжелых клинических случаях. С новым оборудованием в детском КДЦ появились и уникальные возможности для диагностики заболеваний органов слуха.

Общая стоимость медицинской техники, поставленной в центр, составила порядка 4,5 миллионов рублей.

Получить направление на обследование в центре можно у участкового педиатра в детской поликлинике по месту прикрепления. Они проводятся бесплатно в рамках ОМС.