РИАМО - 24 окт. В 2016 году на территории Можайского городского округа начала действовать программа губернатора Московской области «Чистая вода», на сегодняшний день чистой водой обеспечены более 80% местных жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

Так, в рамках программы за три года в эксплуатацию сданы модернизированные водозаборные узлы (ВЗУ) в населенных пунктах МИЗ, имени Дзержинского, Бараново и Химик, а также на улице Полосухина в Можайске.

«Уже в следующем году жители еще пяти населенных пунктов округа смогут получать качественный ресурс, соответствующий нормам СанПиН», - говорится в сообщении.

До конца 2019 года планируется завершить полную модернизацию водозаборного узла в поселке Бородинское поле.

Губернаторская программа «Чистая вода» реализуется в Московской области с 2014 года с целью приведения в порядок ВЗУ и прочих очистительных объектов водоснабжения. За пять лет в регионе построили и модернизировали порядка 300 водозаборных узлов, благодаря чему было улучшено качество водоснабжения более 1,5 миллионов жителей. Кроме того, реализация данной программы позволила повысить уровень обеспеченности жителей Московской области питьевой водой нормативного качества до 94%. Еще в начале 2014 года этот показатель составлял лишь 83%.