РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. В подмосковном Подольске все желающие смогут принять участие в акции «Доброе тепло», в ходе которой до конца текущего года будут вязать носки и варежки для детей из детских домов, первая встреча пройдет 26 октября, сообщается в группе «МУ Дворец молодежи (г.о.Подольск)» в соцсети «ВКонтакте».

«Во Дворце молодежи Подольска проходит акция «Доброе тепло» в рамках Всероссийской недели добрых дел. В эту субботу (26 октября – ред.) с 13:00 в кабинете №47 мы ждем всех, кто имеет элементарные навыки вязания и желает поделиться теплом своей души с ребятами, проживающими в интернате», – говорится в сообщении.

Также в течение года все желающие будут вязать носочки и варежки для детей из детских домов. Принять участие смогут все желающие.

В материале поясняется, что сотрудники Дворца молодежи взяли мерки рук и ног у детей и закупили весь необходимый материал. Участие в акции бесплатное.