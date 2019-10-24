РИАМО - 24 окт. В студенческих общежитиях Москвы появилось 2,5 тысячи новых точек доступа к Wi-Fi, сеть бесплатного беспроводного интернета уже действует в 152 корпусах общежитий 31 вуза, а общее число точек доступа уже достигло почти 10,6 тысячи, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий города.

«Бесплатный Wi-Fi помогает студентам готовиться к занятиям, находить полезные материалы для обучения, проходить онлайн-курсы, общаться с педагогами, однокурсниками, друзьями и близкими. Рост числа точек для подключения улучшит качество и покрытие беспроводной сети», - сказал руководитель продукта «Общегородской Wi-Fi» в департаменте информационных технологий Москвы Александр Харитонов.

Бесплатной городской сетью Wi-Fi пользуются студенты многих столичных вузов, среди которых РУДН, МГИМО, МИСиС, МГТУ имени Баумана, РГГУ, МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, МГЮА имени О.Е. Кутафина, МИРЭА.

Для подключения к городской сети Wi-Fi необходимо в списке доступных сетей выбрать Moscow_WiFi_Free, открыть браузер и пройти идентификацию с помощью одного из вариантов: аккаунта на официальном портале мэра и правительства Москвы (mos.ru) или номера телефона, на который поступит sms с кодом.

Далее необходимо авторизоваться, нажав кнопку «Войти в интернет». Процесс идентификации проводится один раз в три месяца, а авторизацию пользователь проходит раз в сутки при первом подключении к сети Moscow_WiFi_Free.

Идентификация пользователей для получения доступа к Wi-Fi в публичных местах необходима в связи с требованием российского законодательства.

В Москве установлены более 18 тысяч точек подключения к бесплатному безлимитному интернету. Из них более 3 тысяч работают на улицах внутри Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца.