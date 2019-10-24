РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. Депутат Мособлдумы Павел Максимович проинспектировал капитальный ремонт подъезда в многоквартирном доме на улице Пионерская в Подольске, недостатков ремонта выявлено не было, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

В рамках парламентского контроля по поручению фракции «Единая Россия» Мособлдумы за реализацией губернаторской программы «Мой подъезд» вместе с заместителем начальника отдела капитального и текущего ремонта жилищного фонда МКУ «Окружное хозяйство» Андреем Матвеевым и депутатом совета депутатов Мариной Волчек Максимович проинспектировал уже завершенный ремонт подъезда №1 в доме №12А на улице Пионерская. Домом управляет компания ООО «ЖЭУ Подольск».

«Качеством проведенного ремонта остался доволен. Ремонт выполнен на очень хорошем уровне. В отремонтированном подъезде одна только входная зона впечатляет. Во всем подъезде заменили осветительные приборы на энергосберегающие, смонтировали систему пожарной безопасности» – сказал Максимович.

Все работы, которые предусмотрены по программе, выполнили на должном уровне.

«Недочетов не увидели. Хотелось бы, чтобы и другие управляющие копании нашего города так же со знанием дела и душой исполняли свою работу», – отметил Максимович.

По его словам, жители говорили только слова благодарности в адрес управляющей компании. ООО «ЖЭУ Подольск» обслуживает жилой фонд из 26 МКД (16 домов в эксплуатации, 9 домов в управлении).