РИАМО - 24 окт. На пересечении улицы Маршала Савицкого и Симферопольского шоссе в Щербинке ТиНАО столицы загорелась грузовая машина, она заблокировала съезд с шоссе, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«В Щербинке на пересечении улицы Маршала Савицкого и Симферопольского шоссе грузовик наехал на препятствие и загорелся. Пожар потушен, но автомобиль все еще находится на дороге, блокируя съезд с шоссе», - говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали проезжать в Щербинку объездными путями.