РИАМО - 24 окт. С 1 января следующего года в Подмосковье начнут действовать новые меры поддержки для инвесторов, которые планируют строить административно-деловые комплексы, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Одна из мер направлена на возмещение затрат, связанных с подключением (технологическим присоединением) административно-делового центра к инженерным сетям: электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, а также водоснабжение/водоотведение», - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства Московской Вадима Хромова, размер компенсации будет определяться с учетом нескольких условий: компенсация не может превышать 2,75 тысячи рублей в расчете на один квадратный метр общей площади административно-делового центра, не может превышать 20% от общего объема инвестиций и не может быть более 200 миллионов рублей для одного юрлица.

«Новая мера поддержки начнет действовать с 1 января, а конкурс на выделение субсидии мы проведем в ноябре следующего года», - добавил Хромов.

Компании, которые будут претендовать на получение субсидии, должны быть зарегистрированы на территории Московской области, а также получить заключение «Мособлгосэкспертизы» о правильности определения сметной стоимость по компенсируемым затратам.

Также инвесторы могут возместить затраты на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках, и в размере, не превышающем ключевую ставку Центрального банка РФ. Период возмещения уплаченных процентов по кредитам не может превышать трех лет с момента заключения кредитного договора.

При инвестировании от 10 миллиардов рублей в создание административно-делового центра период предоставления субсидии может быть увеличен еще на три года. Совокупный размер субсидии не может превышать 20% от общего объема инвестиций в офисного центра.