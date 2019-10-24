РИАМО - 24 окт. В городском округе Чехов сотрудники ООО «МСК-НТ» совместно с МБУ «Экология и природопользование» регулярно проводят встречи с населением, основной целью которых является вопрос о месте определения и размещения контейнерных площадок в населенных пунктах, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С 16 по 22 октября такие встречи организовали в Беляеве, Молодях, Пронине, Талеже, Мелихове, Бершове, Тюфанке, Верхнем Зачатье.

«В деревне Тюфанка представители регионального оператора и МБУ «Экология» вместе с активными жителями тщательно фиксировали место будущих площадок. Обычно место осматривают и анализируют его расположение, чтобы она не стала помехой для жизни жителей и нормального функционирования инфраструктуры поселка. Итогом обсуждений станет протокол, где прописано решение жителей», – говорится в материале.

В деревнях городского округа, где в последнее время проходили встречи, жители, как правило, готовы к установке КП. В Тюфанке жители задумали установить сразу две КП, поскольку большая деревня неофициально делится на Северную и Южную. Мусоросборные площадки решено установить в обеих частях.

«К удивлению жителей и дачников места, выбранные под площадки, оказались частной собственностью. По закону, место под КП должно быть расположено исключительно на муниципальной земле, и потому вопрос с местом площадки в этой деревне пока остается открытым», – поясняется в сообщении.

До декабря 2020 года контейнерные площадки устанавливаются и обустраиваются силами администрации округов и на средства муниципалитета. По окончании указанного периода КП будут устанавливаться за счет физических и юридических лиц.

Представители компании информируют жителей по вопросам проведения перерасчета и имеющихся льгот и компенсаций. Не все знают, что и на коммунальную услугу по обращению с ТКО предоставляется компенсация. Причем предоставляется она как всем категориям льготников, так и пенсионерам. Величина компенсации — от 30 до 100% — зависит от возраста.