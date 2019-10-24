РИАМО - 24 окт. Первые операции на новом хирургическом оборудовании состоялись на неделе в Раменской ЦРБ, врачи хирургического корпуса приступили к проведению плановых оперативных вмешательств при помощи новой эндоскопической стойки, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

У нового оборудования улучшены функции визуализации: видеокамера высокого разрешения передает четкое изображение на большой монитор и позволяет использовать множество различных функций видеокамеры, что позволяет врачу в процессе работы разглядеть мельчайшие детали.

«Таким образом обеспечивается деликатное вмешательство на прилегающих тканях и органах и снижает травматичность операций, облегчая, в том числе, постоперационный период. Удобные мануальные инструменты и анатомические ручки создают комфорт оперирования для врача», – отмечается в материале.

Также в арсенале инструментов предусмотрен современный коагулятор сосудов и тканей, уменьшающий интраоперационную кровопотерю.

«С освоением всех особенностей и функций эндоскопической стойки спектр проводимых операций будет расширяться. Ранее используемая аппаратура будет применяться в операционной экстренной медицинской помощи, что даст возможность проводить миниинвазивные хирургические вмешательства пациентам, поступившим в любое время суток», – отметил главный врач Раменской ЦРБ Андрей Фадеев.