РИАМО - 24 окт. В два раза выросло выделение бюджетных средства на вакцинопрофилактику в столице, увеличиваются закупки уже применяемых вакцин, родители смогут контролировать профилактические прививки своего ребенка с помощью единой информационной системы, сообщила глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

«Именно профилактика – это то основное направление, которым сегодня занимаются наши поликлиники. Я говорила, что в бюджете заложены средства, и они увеличены в два раза именно на вакцинопрофилактику. Сегодня мы говорим о том, что мы расширяем или продолжаем те прививки, которые были недавно введены и которые использовались в наших поликлиниках», - сказала Картавцева в эфире телеканала «Москва 24».

Как одну из таких вакцин, она выделила вакцину против вируса папилломы человека, которая делается девочкам 12-13 лет. По ее словам, данная программа началась еще в 2009 году, успешно продолжается и сейчас выделены средства для того, чтобы увеличить закупку этих вакцин.

«Сейчас войдут в календарь прививок вакцинации против менингококковой инфекции, коклюшной инфекции. <…> В единую информационную систему введены карты профилактических прививок наших детей, а это около 2 миллионов детей от нуля до 18 лет, которые живут в Москве. Сейчас эта информация доступна для врачей, а к концу года она будет доступна для родителей», - добавила Картавцева.

По ее словам, благодаря этому родители смогут увидеть какую прививку необходимо сделать ребенку. Там также внесены в базу наименования профилактических прививок, зарегистрированных в Российской Федерации. Даже если родители забыли, им придет SMS-уведомление или сообщение на почту о том, что ребенку необходимо сделать прививку.