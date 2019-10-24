РИАМО - 24 окт. В Москве на выставке предметов интерьера и декора InDecor Moscow Жостовская фабрика декоративной росписи представила новую коллекцию кованых подносов, которая была создана в рамках коллаборации с дизайнером-декоратором Юлией Герасимовой, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Коллекция состоит из одного большого подноса и трех сервировочных сетов, каждый из которых состоит, в свою очередь, из трех кованых подносов. Дополняется эти экспонаты декоративным текстилем для сервировки и декорирования интерьера — скатертями, дорожками-раннерами, декоративными подушками, шторами, постельным бельем и интерьерными игрушками. При этом все изделия выполнены из натуральных тканей и сопровождаются авторскими принтами по мотивам Жостовской росписи.

«Новый взгляд на традиционные народные художественные промыслы, их актуализация под современные тенденции – важный элемент развития и сохранения промыслов Московской области. Хочется отметить работу сотрудников Жостовской фабрики, которые активно прилагают усилия по сохранению актуальности промысла Жостово и его развитию. Предприятие постоянно ищет новые возможности эволюции Жостово», - заметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Это не первый опыт Жостовской фабрики в работе с молодыми дизайнерами. Так, ранее, предприятие уже сотрудничало с Сергеем Сысоевым, создавая коллекцию подносов, которую представили на суд публики во время Южноафриканской недели высокой моды в Йоханнесбурге. Кроме того, фабрика совместно с известным брендом Solstudio создала коллекцию шелковых платков.

«Возможность поработать вместе с художниками Жостовской фабрики над превращением подноса в предмет прикладного декора, который был бы актуальным и применимым в сегодняшних минималистичных лофтах, в модных светлых скандинавских и темных контрастных тонах – задача, захватившая меня на несколько месяцев», - отметила Герасимова.