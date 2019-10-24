РИАМО - 24 окт. Многокилометровые пробки на столичных дорогах сильно осложнили движение в четверг вечером, загруженность движения оценивается в восемь баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Наиболее загружены участки МКАД на северо-западе, востоке и юго-востоке. Крупные заторы образовались на Третьем транспортном кольце. Практически парализовано Садовое кольцо. Стоит большинство центральных улиц.

Водители потеряют много времени, если поедут по Кутузовскому проспекту, Звенигородскому шоссе, Ленинградскому проспекту, Волоколамскому, Ленинградскому, Дмитровскому, Алтуфьевскому шоссе, Рязанскому проспекту, Профсоюзной улице, Ленинскому проспекту, проспекту Вернадского, Минской улице и Нахимовскому проспекту.

По прогнозу сервиса, в 20:00 ситуация улучшится до семи баллов. Свободными дороги станут после 22:00.