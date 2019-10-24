РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 окт. В Центральном парке подмосковных Люберец 25 октября пройдет развлекательная бесплатная программа для жителей, сообщается в группе парков в соцсети «ВКонтакте».

«Двадцать пятого октября в Центральном парке пройдет традиционная вечерняя развлекательная программа. Для гостей парка выступят вокальная группа «Вдохновение», певица и музыкант Ирина Левицкая, пройдет развлекательная программа от культурно-просветительского центра города Люберцы», – говорится в сообщении.

Также проведут веселые игры и викторины для детей. Начало программы в 17:00.

«Встречаемся на входе в парк со стороны Октябрьского проспекта. Вход свободный», – заключается в материале.