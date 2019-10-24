РИАМО - 24 окт. На заседании фракции «Единая Россия» в Мособлдуме депутаты обсудили планы на ноябрь, так, в следующем месяце они проверят ход ремонта социальных объектов региона, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Руководитель фракции партии Игорь Брынцалов сказал, что в следующем месяце депутаты проверят ход капремонта соцобъектов. С 5 по 10 ноября они посетят поликлиники, больницы, с 11 по 17 ноября – школы, детские сады, с 18 по 24 ноября – объекты культуры и спорта.

«На региональной неделе, которая в ноябре будет с 25 ноября по 1 декабря депутаты областного парламента совместно с депутатами Госдумы и совета депутатов займутся контролем хода строительства социальных объектов», – отметил Брынцалов.

По его словам, 1 декабря партия будет отмечать день рождения, в связи с этим региональная неделя также будет посвящена приемам жителей в избирательных округах.