РИАМО - 24 окт. С 21 декабря по 6 января в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдут самые экологические и экзотические новогодние елки в Москве, планируется провести свыше 30 интерактивных представлений среди пальм и орхидей совместно с театром «Кураж», говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Приглашаем вас в сказочную оранжерею Деда Мороза, где до наступления весны хранятся все растения мира! Добрый новогодний волшебник и Снегурочка познакомят детей с очаровательными и добрыми цветами. Но вот незадача… Дед Мороз забыл волшебные слова, делающие все растения на свете живыми», - сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

А пока Дед Мороз со Снегурочкой ищут их в снежной библиотеке, злая гусеница превращает цветы в отвратительные и капризные существа. Только при помощи юных гостей оранжереи можно снять колдовство гусеницы и увидеть настоящий цветочный вальс, добавил он.

По его словам, в ходе спектакля детям предстоит активно помогать Деду Морозу и Снегурочке, а потом вместе зажечь новогоднюю елочку и получить подарок из рук самого главного зимнего волшебника.

Зрители смогут также посетить крупнейший в России фестиваль орхидей, хищных растений и растений пустынь «Тропическая зима».