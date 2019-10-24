РИАМО – 24 окт. Депутаты Госдумы на заседании в четверг приняли в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% с 2020 года, сообщает kp.ru.

Сейчас МРОТ составляет 11280 рублей. Согласно законопроекту, с 1 января 2020 года он вырастет на 850 рублей до 12130 рублей.

«Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12130 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Повышение коснется около 3,2 миллиона граждан.