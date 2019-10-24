РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 24 окт. Пятнадцать светильников торшерного типа установят на улице Новая в подмосковных Котельниках, работы завершат в ноябре, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Начались работы по установке новой линии уличного освещения вдоль дороги от дома №10 на улице Новая до 2-го Покровского проезда. Здесь установят 15 светильников торшерного типа и проложат более 300 погонных метров электрического кабеля», – говорится в сообщении.

Ранее в рамках реализации программы «Светлый город» уже установили 26 светильников в микрорайоне Белая Дача, а также на улице Новая. В данный момент работы ведут в микрорайоне Силикат – там заменят порядка 40 опор освещения.