РИАМО - 24 окт. На самой оживленной улице в Видном перенастраивают пропускную способность дороги, чтобы сократить пробки в час пик, там установят «умный» светофор, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского городского округа.

По просьбе жителей до конца октября дорожные службы уберут лежачие полицейские на Старо-Нагорной улице, нанесут новую разметку и установят светофор с кнопкой. Это одно из ключевых мест трафика в городе.

«Такое решение позволит не останавливать поток автомобилей в час пик, если нет желающих перейти дорогу, но сохранит высокий уровень безопасности дорожного движения», - сказал глава муниципалитета Валерий Венцаль.

Как показывает столичная практика, – установка светофора с кнопкой перехода «по требованию» нивелирует многие проблемы между пешеходами и водителями, обеспечивая комфорт передвижения и тем и другим.

«Регулируемый переход очень нужен здесь. Видное растет, автовладельцев становится больше. Лежачие полицейские тормозят поток, а без них дорогу переходить страшно. Светофор с кнопкой решит проблему!» - отметили жители Видного.

Как утверждают специалисты дорожных служб, это устройство крайне простое. Сама кнопка и лампочка на светодиодах – после нажатия загорается зеленый свет.