РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 24 окт. На выезде из подмосковного Дзержинского по утрам будет работать мобильный пост ДПС, чтобы уменьшить пробку из-за ремонта дороги, сообщила глава горокруга Людмила Иванова.

«В утренние часы на выезде из города Дзержинский будет работать мобильный пост ДПС. Это поможет уменьшить пробку, которая образуется из-за ремонта дороги», – написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что это самый актуальный вопрос у жителей города. Они задают его ежедневно, потому что ремонт дороги на выезде из Дзержинского мешает нормальной жизни.

«Напомню, дорога региональная, в ведомстве Московской области. Заказчик – «Мосавтодор», – подчеркнула Иванова.

Она пояснила, что проект был составлен прежней администрацией, и в нем не учли геоподоснову – план, на котором должны быть отражены все инженерные коммуникации. Подрядчик при работах обнаружил высоковольтные кабели. Из-за этого снизился темп ремонта.

По ее словам, уже создали железобетонные плиты, которые закроют высоковольтные кабельные линии. После проверки качества бетонных плит будут укладывать асфальт.