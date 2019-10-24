РИАМО - 24 окт. Расписание спортивных занятий в рамках проекта «Активное долголетие» опубликовал на страницах своих социальных сетей глава Ленинского городского округа Валерий Венцаль, участники проекта могут заняться йогой, плаванием, скандинавской ходьбой, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Ленинском городском округе приступили к реализации губернаторского проекта «Активное долголетие», целью которого является забота о людях пенсионного возраста.

«В городе Видное Ленинского городского округа на базе лучших муниципальных учреждений организованы спортивные мероприятия для мужчин и женщин пенсионного возраста, постоянно зарегистрированных в муниципалитете. Главное условие участия – отсутствие медицинских противопоказаний», - говорится в сообщении.

Участники спортивного направления программы смогут заниматься йогой и скандинавской ходьбой, танцевать, плавать в лучшем бассейне муниципалитета - центре «Дельфин», где воспитывался восьмикратный чемпион мира Евгений Рылов.

Расписание занятий можно посмотреть в мобильном приложении «Соцуслуги» или на сайте «Активное долголетие».

«Сегодня это лишь начало реализации проекта губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье. Перед нами стоит задача максимального привлечения к программе людей «серебряного возраста». И мы разрабатываем множество форм участия в «Активном долголетии», - отметил Венцаль.

Он добавил, что в муниципалитете в рамках проекта уже начали работать курсы компьютерной грамотности. Глава округа высказал надежду, что на курсах обучатся более 400 человек.