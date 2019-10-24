РИАМО - 24 окт. Около трети расходов столичного бюджета приходится на здравоохранение, среди приоритетных направлений в этой сфере - развитие первичного звена, переоснащение стационаров и обеспечение лекарствами льготников, сообщила в четверг председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

Ранее комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья поддержала проект бюджета города Москвы на 2020-2022 годы.

«На здравоохранение выделено больше 30% расходов. Здесь очень много таких приоритетных направлений, как развитие первичного звена, переоснащение стационаров, высокотехнологичная помощь, льготное лекарственное обеспечение и многое другое», - сказала Картавцева в эфире телеканала «Москва 24».

По ее словам, проект столичного бюджета является программным, инвестиционным и социально ориентированным. Расходы на социальные программы составляют более 53% бюджета.

Ранее руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил, что в ближайшие три года в 135 столичных поликлиниках проведут капитальный ремонт, на эти цели планируют направить 40 миллиардов рублей.