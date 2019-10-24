РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. В Подольске вручили медаль Совета ветеранов министерства обороны РФ «75-летие подвига Подольских курсантов» заместителю руководителя военно-патриотического объединения «Память» Дмитрию Шипилову, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В школе №34 Подольска в четверг прошел урок мужества «Защитникам Москвы посвящается…», в котором приняли участие первый замглавы администрации округа Виктор Чуб, командир поискового отряда «Рубеж» при центре патриотического и гражданского воспитания молодежи «Факел» Игорь Красильников, правнук генерал-лейтенанта Ивана Стрельбицкого Владимир Медведков и другие.

«В уроке мужества принял участие ветеран Великой Отечественной войны Николай Герасимов. Он наградил памятной медалью Совета ветеранов министерства обороны РФ «75-летие подвига Подольских курсантов» заместителя руководителя военно-патриотического объединения «Память» Шипилова», – говорится. в сообщении

Герасимов рассказал, что попал на фронт, когда ему было всего 17 лет. Он добавил, что в школе в четверг также состоялось открытие музея, благодаря которому каждый сможет увидеть, в каких условиях находились люди в военное время.

В мероприятии приняли участие около 350 учащихся из школ №№34, 18 имени Подольских курсантов, 32 имени 177-го Московского авиационного истребительного полка, 35, гимназии имени Подольских курсантов и гимназии №7.