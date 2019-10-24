РИАМО - 24 окт. В Пушкинском городском округе почти завершили благоустройство набережной реки Серебрянки, уже выполнены работы по устройству детских и спортивных площадок, обустройству дорожно-тропиночной сети и установке освещения, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В завершающей стадии находятся работы по благоустройству набережной реки Серебрянки в Пушкине. Работы выполнены на 90%», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Так, помимо прочего, уже завершена посадка зеленых насаждений, установлены малые архитектурные формы, а также обустроена фотозона «Алые паруса». Площадь благоустройства составила 5,3 гектара.

Проектом благоустройства предусмотрено обустройство прогулочной зоны вдоль реки с сетью пешеходных маршрутов, комбинирующих асфальтовое и плиточное покрытие. Кроме того, предполагается возведение пирсов, в том числе одного пешеходного мостика и специального места для рыбалки, а также зоны отдыха у самого пирса. Здесь же должны появиться две детские тематические детские площадки, площадка для занятий воркаутом с трибуной. Также планировалось обустроить архитектурные композиции «Алые паруса» и «Небо».

В настоящий момент ведутся работы по устройству деревянного настила, укладке плиточного покрытия и установке ограждения.