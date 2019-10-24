РИАМО - 24 окт. В честь 100-летия Московской скорой помощи мэр столицы Сергей Собянин посетил станцию скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, где рассказал об успехах службы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Собянин ознакомился с работой Единого городского диспетчерского центра и отдела медицинской эвакуации, обеспечивающего маршрутизацию пациентов в больницы. Мэр также осмотрел оснащение реанимационного автомобиля, включая систему автоматической сердечно-легочной реанимации «АвтоПульс».

«Московская скорая помощь – одна из лучших среди скоропомощных служб глобальных мегаполисов. Наша скорая занимает лидирующие позиции по осна­щенности, эффективности, быстрее всех реагирует на обращения и приезжает на вызовы. «Мозг» службы скорой помощи – Единый городской диспетчерский центр, и он должен работать быстро и без ошибок. Модернизация номера «103» позволила сократить время ответа диспетчера до 4 секунд. Это лучший показатель в мире», – сказал Собянин.

Единый городской диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи (ЕГДЦ), созданный в структуре станции в 2017 году, обеспечивает централи­зованный прием и обработку обращений по номеру «103» и от службы «112», а также контроль за выполнением вызовов бригадами скорой и неотложной медпомощи.

ЕГДЦ обеспечивает круглосуточный прием обращений за скорой и неотложной медпомощью, передачу вызовов на исполнение бригадам медиков, в также взаимодействие с экстренными оперативными службами. За сутки в ЕГДЦ поступает более 15 тысяч обращений.

В ЕГДЦ трудятся около 200 человек в смену, из них 70 – диспетчеры, которые принимают звонки по номеру «103». Один диспетчер принимает в среднем 350 звонков в сутки. Все диспетчеры имеют среднее медицинское образование. Дистанционные консультации осуществляют 30 старших врачей. Средний возраст сотрудников ЕГДЦ – 48 лет, 88% сотрудников – женщины.

В 2019 году международная консалтинговая компания PwC провела исследо­вание эффективности организации скоропомощных служб в крупных городах мира. Эксперты сравнили службы скорой помощи 15 мегаполисов по таким направлениям, как быстрота работы, доступность скорой медицинской помощи и ее достаточ­ность в городе, а также удовлетворенность пациентов. В итоге Московская служба скорой помощи заняла второе место по эффективности после Берлина.