РИАМО - 24 окт. Проект бюджета Подмосковья на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов поступил в Мособлдуму, свои поправки к бюджету смогут предложить комитеты и фракции Мособлдумы, также пройдут общественные слушания, сообщил РИАМО председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

«Проект бюджета был внесен в думу губернатором Московской области (Андреем Воробьевым – ред.). Как и в предыдущие годы, в главном финансовом документе региона преобладает социальная составляющая. Плановая работа над бюджетом начнется после его принятия к рассмотрению на заседании Мособлдумы», – сказал Брынцалов.

Он отметил, что «свои поправки, при наличии таковых, внесут комитеты и фракции Мособлдумы. Также состоятся публичные слушания, где и представители общественности выскажут свои предложения».

Как уточнили в пресс-центре Мособлдумы, рассмотреть проект закона планируют на ближайшем заседании 7 ноября.

Согласно законопроекту, общий объем доходов бюджета Московской области составит: в 2020 году – 611,327 миллиарда рублей; в 2021 году – 649,938 миллиарда рублей; в 2022 году – 703,161 миллиарда рублей. Общий объем расходов бюджета составит: в 2020 году – 667,047 миллиарда рублей; в 2021 году – 709,36 миллиарда рублей; в 2022 году – 746,119 миллиарда рублей.

Ожидаемый объем государственного долга Московской области по состоянию на 1 января 2020 года составит 176,822 миллиарда рублей.