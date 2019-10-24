РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 24 окт. Школьникам подмосковных Котельников в рамках «Уроков доброты» рассказали о безбарьерной среде и инклюзивном образовании, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

С 2016 года в школе №2 с участием региональной общественной организации «Перспектива» ежемесячно проводятся «Уроки доброты». В четверг уроки провели для учеников 2Г и 2Д классов.

«На занятиях по пониманию инвалидности школьники познакомились со множеством неизвестных им прежде понятий: «безбарьерная среда», «инклюзивное образование» и других. Люди с ограниченными возможностями могут вызывать страх или даже отторжение у школьников, потому что они ничего не знают о людях с особенностями. Для изменения этой ситуации детям предоставили возможность познакомиться с этими людьми и представить себя на их месте», – говорится в сообщении.

Эти принципы лежат в основе школьных уроков по пониманию инвалидности. Задача таких занятий – сформировать у школьников толерантное отношение к людям с инвалидностью без страха и снисходительности. На «Уроках доброты» ребята вместе пытались общаться на языке жестов.

«Такие уроки дают осознание того, что людей с инвалидностью можно и нужно воспринимать как полноправных членов общества, с ними, как и со всеми, можно дружить, играть, общаться. Учащиеся понимают, что все люди разные, и каждый ценен по-своему», – заключается в сообщении.