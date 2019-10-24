РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 24 окт. Открылся набор детей и подростков от 8 до 17 лет на бесплатные углубленные инновационные технологические курсы по дополнительному образованию на базе школы №29 в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель директора по научно-методической работе школы №29 Игорь Царьков.

Курсы проводятся в рамках национального проекта «Образование» на базе разных школ, их финансируют из городского бюджета, поэтому для родителей они бесплатные. На эти цели планируется направить около 19,5 миллиона рублей.

«Школу №29 сделали «точкой роста», присвоив статус центра дополнительного образования. На выбор 16 программ по разным темам – от нанотехнологий до генной инженерии – для детей и подростков от 8 до 17 лет, каждый курс рассчитан на 36 часов. Занятия продлятся до 31 мая, по результатам их посещения выдадут сертификаты», – сказал Царьков.

С 2019 года по инициативе комитета по образованию администрации горокруга создаются «точки роста», в которых создают центры дополнительного образования, первой такой точкой стала школа №29. В первый год там создали 18 групп, в каждую из которых может попасть до 15 человек. Занятия смогут охватить примерно 270 ребят. В две группы прием уже закончен.

Преподавать будут педагоги с высшим образованием, специалисты в своих областях, которые сами раньше занимались проектной деятельностью. На курсах можно будет познакомиться с программно-аппаратным комплексом для удаленной проектной деятельности для удаленного проведения экспериментов. Этот проект в школе делали в рамках региональной инновационной площадки министерства образования Московской области, выиграли конкурс, получили средства. Сейчас он вырос в платформу интернет-вещей, которая участвует в чемпионате мира по World Skills как новое направление.

На курсах будут задействованы все объекты школы, которые используются для проектной деятельности – оранжерея, астрономический комплекс, нанолаборатории, телевизионная студия, лаборатории биотехнологий.

Для подачи заявления в кружки и секции Московской области необходимо перейти на региональный портал государственных и муниципальных услуг, выбрать раздел «Запись в кружки и секции» и подать заявление.

По вопросам записи на курсы дополнительного образования можно обращаться к заместителю директора по научно-методической работе школы №29 Игорю Царькову по телефону: 8(903)689-02-70 или написать на электронную почту: tsar@school29.ru.