РИАМО - 24 окт. Члены Мособлизбиркома в четверг на заседании единогласно приняли решение о прекращении полномочий территориальной избирательной комиссии №2 в городском округе Балашиха, передает корреспондент РИАМО.

«Как и на предыдущем заседании мы с вами прекращали полномочия избирательной комиссии №2 города Химки. Это аналогичное решение (прекратить полномочия ТИК №2 города Балашихи – ред.). Мы двигаемся с вами в сторону того, чтобы навести порядок на территории, потому что было довольно большое количество жалоб на деятельность комиссии при проведении осенней кампании прошлого года», - сказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Члены Мособлизбиркома единогласно поддержали данное решение.

Ранее члены избирательной комиссии Московской области единогласно приняли решение о формировании территориальной избирательной комиссии в городском округе Дзержинский из восьми человек.