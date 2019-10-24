РИАМО - 24 окт. Около деревни Стариково Талдомского городского округа идет подготовка почвы под посадку лесных культур следующего года, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«В «Дмитровском-Талдомском филиале ГАУ МО «Центрлесхоз» идет подготовка почвы под посадку лесных культур будущего года. Работы выполняются на площади 2,1 гектара в Танинском участковом лесничестве около деревни Стариково», – говорится в сообщении.

Специалисты «Центрлесхоза» удаляют порубочные остатки, мелкие пни и валежник, заравнивают ямы и убирают камни.

Сроки выполнения работ и их соответствие техническому заданию контролируется представителями ГКУ МО «Мособлес».