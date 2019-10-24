РИАМО - 24 окт. Избирательная комиссия Московской области проверит информацию СМИ о возможных нарушениях на выборах в совет депутатов в Королеве, сообщил в четверг в ходе заседания председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Жители Королева выбрали новый состав городского совета депутатов 8 сентября. Статья о нарушениях на выборах в Королеве вышла в «Новой газете» 23 октября.

«Вчера в СМИ начала появляться информация о том, что в городе Королеве были будто бы, пока это никто не утверждает, нарушения при организации голосования внутри помещения. <…> Мной сегодня принято решение выпустить распоряжение о начале проверки по данному факту. Мы уже сформировали группу из всех наблюдателей, которые так или иначе наблюдали на территории городского округа Королев. Мы пригласили все сообщества и те институты, которые призваны отвечать за чистоту и прозрачность выборов, в том числе общественную палату, совет по правам человека», - сказал Березкин.

Кроме того, Мособлизбирком уведомил областную прокуратуру о проверке фактов, изложенных в статье. Проверка начнется 25 октября.

Березкин добавил, что первые результаты проверки будут представлены в ЦИК уже 28 октября.