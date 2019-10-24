РИАМО - 24 окт. В четверг на заседании члены избирательной комиссии Московской области единогласно приняли решение о формировании территориальной избирательной комиссии на территории городского округа Дзержинский, председателем которой стал Александр Максимов, передает корреспондент РИАМО.

«Комиссия формируется из-за того, что прекратились полномочия. Это вновь создаваемая комиссия», - сказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

Секретарь Мособлизбиркома Игорь Кудрявин отметил, что ТИК Дзержинского сформирован в количестве восьми человек с правом решающего голоса сроком полномочий на пять лет.

Кроме того, в ходе заседания было принято решение назначить председателем территориальной избирательной комиссии Дзержинского Александра Максимова, кандидатура которого была предложена от региональной партии «Единая Россия».

«Мы назначаем повторно предыдущего председателя территориальной комиссии. Более того, он не только председатель комиссии Дзержинска предыдущего созыва, но еще сотрудник аппарата избирательной комиссии Московской области», - добавил Березкин.