РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 окт. Сотрудники ГКУ «Мособлпожспас» просят жителей подмосковных Люберец не оставлять газовые баллоны на дачах после окончания сезона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Одним из основных условий успешной консервации дачного домика является отключение электричества, ведь большинство дачных пожаров происходит по причине неисправности проводки. Если в доме используется газовое оборудование и есть баллоны с газом, лучше вывезти их на зимний период в город или поставить в место, где они не причинят вреда при возможном возгорании», – говорится в сообщении.

Дачные домики и бани иногда оборудованы отопительными печами. Пожар может вызвать неисправная печь или дымоход. Необходимо потушить огонь в печи и убрать находящуюся внутри золу. Также необходимо убрать с участка ветки, мусор, разобрать легкие летние парники.

«На участке не должно оставаться ничего из того, что может способствовать распространению пожара. Выкосите под корень всю траву рядом с домом – ширина защитной полосы должна быть не менее трех метров. Во время проведения работ по подготовке дачи к зиме не копите на дворовом участке опавшие листья и сухую траву, складывайте их в компостные кучи или вывозите на свалки. Сжигание мусора, особенно в ветреную погоду, грозит возникновением пожара», – заключается в материале.