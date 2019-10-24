РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 окт. Свыше 60 административных дел возбудила Госжилинспекция Московской области в отношении УК Красногорска по заявлениям ресурсоснабжающих организаций с начала текущего года, сообщил представитель надзорного ведомства Вячеслав Королев.

В администрации Красногорск в четверг провели еженедельное совещание, посвященное долгам в сфере ЖКХ. В заседании приняли участие представители блока ЖКХ администрации муниципалитета, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, Рузского регоператора, МособлЕИРЦ, ФССП, прокуратуры и Госжилинспекции.

«За истекший период (с начала 2019 года – ред.) мы возбудили 63 административных дела по заявлениям ресурсоснабжающих организаций и регоператора. Возбудили административные производства, штрафные санкции наложили», – сказал Королев.

Он добавил, что по предписаниям Госжилинспекции Московской области в текущем году лишили лицензий три управляющих компании в городском округе.

«Долги перед ресурсниками нужно гасить. Смотрите, как у вас ведется работа с должниками, претензионная работа», – обратился Королев к представителям управляющих организаций.