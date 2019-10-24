РИАМО - 24 окт. В 2019 году более 40% объявленных комитетом по конкурентной политике Московской области торгов проводится в электронной форме, для этого была проведена большая системная работа, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«С 2015 года шесть видов торгов проводятся комитетом в электронной форме, среди которых аренда и продажа имущества, водопользование и недропользование», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Елена Волкова.

Переводом разных видов земельно-имущественных торгов в электронный вид комитет по конкурентной политике Московской области систематически занимается вместе с подведомственным учреждением «Региональный центр торгов».