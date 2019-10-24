РИАМО - 24 окт. Эксперты определили предмет охраны одного из памятников, находящихся на территории московского парка Горького, – беседки имени 800-летия Москвы, сама постройка была принята под государственную охрану в 2009 году, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия

«В 1947 году столица отмечала круглую дату – 800-летие со дня основания. Это был по сути первый после войны крупный праздник в стране, только-только пришедшей в себя после страшной войны. Парк культуры и отдыха имени Горького стал одной из главных площадок массовых гуляний, и отчасти поэтому было принято решение отметить это знаменательное событие на карте города», - сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что спустя несколько лет в парке была воздвигнута памятная беседка – ротонда с пологим куполом на шести колоннах и тремя поставленными между ними стелами на круглом стереобате (трехступенчатом цоколе). Сооружение венчала металлическая диадема со знаменами Победы, которая до наших дней не сохранилась. Проект воплотили в жизнь архитектор Иконников и скульптор Котихин.

Емельянов уточнил, что при строительстве беседки использовались кирпич, красный гранит и бетон. Она была декорирована лепниной, образы которой прославляли героизм и победу русского народа в борьбе с захватчиками. На стелах ротонды изображены ключевые вехи в истории Москвы и страны − многофигурные тематические барельефы и медальоны с профилями героев-полководцев.

По его словам, на центральном пилоне, над барельефом с изображением парада Победы на Красной площади был помещен генералиссимус Иосиф Сталин. В центре купола расположена полихромная лепная розетка в виде ордена Победы.

В период развенчания культа личности (1956-1961 годы) барельеф с изображением Сталина был убран, в конце 1970-х исчезли с постаментов декоративные светильники.

Рядом с ротондой разбит парк: трехуровневый партер, ограниченный подпорными стенками и водоприемными лотками, прямоугольный бассейн с фонтаном в центре, четыре фонтана, лестницы, связывающие разные уровни партера, симметрично расположенные газоны и клумбы.

В ближайшие годы планируется проведение реставрационных работ по беседке: она ни разу не реставрировалась с момента возведения. Это место очень любят посетители парка: она находится в более тихой зоне, в Нескучном саду; летом здесь проходят небольшие концерты, выступают музыканты и чтецы.