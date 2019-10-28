РИАМО – 28 окт. Клиенты российских банков стали охотнее рефинансировать ранее взятые розничные кредиты на фоне снижения ключевой ставки ЦБ и оживления потребительского спроса, говорится в сообщении пресс-службы МТС Банка.

«В первом полугодии 2019 года МТС Банк увеличил объем рефинансирования в 17,9 раза, до 7,07 миллиарда рублей, по сравнению с тем же периодом прошлого года. На конец первого полугодия 2019 года доля рефинансирования в кредитном портфеле банка примерно в 2,5 раза превышает долю таких кредитов на рынке», - говорится в сообщении.

Рефинансирование является востребованным продуктом на рынке уже несколько лет подряд в связи со снижением ключевой ставки ЦБ за последние пять лет с 17% до 7%. Общему росту розничного кредитования также способствовали оживление и возврат к докризисным значениям потребительского спроса. В кризисные 2015-2016 годы наблюдалось его падение примерно на 15%.

Ожидается, что услуга рефинансирования будет актуальной еще в течение как минимум 3-5 лет, пока клиенты банков будут погашать ранее взятые дорогие кредиты. Для большей части заемщиков важна не только экономия за счет снижения ставки по кредиту, снижение суммы ежемесячного платежа или сокращение срока выплат по кредиту, но и возможность получения дополнительных средств. Рефинансирование еще удобно тем, что позволяет объединить все имеющиеся кредиты в один под актуальную рыночную процентную ставку.

Предоставление рефинансирования стало одним из драйверов роста продаж кредитных продуктов МТС Банка – за первое полугодие 2019 года доля кредитов на рефинансирование составила 48,5% от всех выдач в денежном выражении против 11,5% за тот же период 2018 года. Для сравнения, на рынке доля рефинансирования от общего объема кредитов держится на уровне 20%.*

«Бурный рост рефинансирования в МТС Банке вызван не только активно росшим рынком, но и привлекательными ставками, которые мы начали предлагать с лета 2018 года. На сегодня у нас одни из наиболее комфортных на рынке условий: минимальная ставка от 9,9% годовых и максимально простой процесс оформления рефинансирования без справок. Мы первыми из российских банков в 2018 году запустили заполнение кредитных онлайн-заявок на сайте при помощи сервиса «Госуслуги», что ускорило процесс предоставления кредитов, а также используем обезличенные большие данные для оценки рисков. Благодаря всему комплексу мер МТС Банк за год увеличил долю рефинансирования в портфеле кредитов практически в 10 раз», − отметил заместитель председателя правления, руководитель розничного бизнеса МТС Банка Эдуард Иссопов.

Кроме значительного роста количественных показателей, остаются стабильными и качественные показатели кредитного портфеля банка. Благодаря интеграции МТС Банка и МТС обе компании активно используют Big Data, в том числе в целях совершенствования риск-моделей и, как следствие, снижения уровня рисков. Например, риск невозврата кредита уменьшился примерно на 30% по сравнению с тем, когда банк использовал только собственные данные.