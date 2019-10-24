РИАМО - 24 окт. В 19 учреждениях культуры Подмосковья в текущем году проведут работы по созданию доступной среды для маломобильных граждан, а также людей с нарушениями слуха и зрения, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В 2019 году мероприятия по созданию доступной среды проводятся в 19 государственных учреждениях культуры, подведомственных министерству культуры Московской области. На эти цели выделено 20,6 миллиона рублей», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

К примеру, для Московской губернской универсальной библиотеки приобрели детские книги для слабовидящих с укрупненным шрифтом в количестве более 1,3 тысячи штук.

«Для музеев и театров закуплено специальное оборудование для адаптации территории, входов в здание, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, звукоусиливающее оборудование для слабослышащих, видеоувеличители, дисплеи Брайля, аудиогиды», – добавила министр.

Возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями всеми категориям инвалидов будет обеспечена за счет совершенствования системы навигации внутри здания, использования звукоусиливающего оборудования для слабослышащих и систем тифлокомментирования.