РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 окт. Полицейские Балашихи задержали уроженца ближнего зарубежья по подозрению в грабеже с применением насилия, он похитил мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по Балашихе МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, что неизвестный у одного из домов, расположенных в квартале Щитниково в Балашихе, с применением насилия похитил мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 34-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья по подозрению в совершении данного преступления», – говорится в сообщении.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.